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Экс-гендиректор «Спартака»: если берёшь игрока за большие деньги, он должен быть в основе

Экс-гендиректор «Спартака»: если берёшь игрока за большие деньги, он должен быть в основе
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о трансферах красно-белых этой зимой.

«Гарсию увидели в игре с «Зенитом». Видно, что мощный нападающий, быстрый. Но пока трудно делать выводы. Надеюсь, тренерский штаб найдёт ему применение. Писали, что может играть инсайда и центральным нападающим. Вопрос к тренерскому штабу, как будут строить игру. Конечно, покупать игроков за такие деньги и сажать в запас — не тот метод, который должен быть. Если берёшь игрока за большие деньги, ты должен ставить его в основной состав.

Помазун же проверен в высшей лиге. Он играл в «Урале» надёжно. Не считаю, что перерыв пошёл ему во вред. На зимних сборах он выходил в играх, нормально отыграл. Считаю, что для Максименко это конкуренция. Посмотрим, но хорошо, что есть конкуренция. У «Спартака» на всех позициях есть конкуренция, а это хорошо для прогресса команды», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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