Шавло: клубы РПЛ не могут купить серьёзных игроков за € 30–40 млн — такие смотрят в Европу

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о трансферах красно-белых, которые в зимнее трансферное окно приобрели нападающих Ливая Гарсию и Пабло Солари и вратаря Илью Помазуна.

«Если руководство команды считает, что надо купить игроков, то это их решение. Моё мнение, что без еврокубков должно быть четыре-пять серьёзных иностранцев. Но мы не можем покупать за € 30-40 млн игроков, которые как раз и считаются серьёзными. Такие смотрят в Европу. Мы можем купить футболистов, которые уже поиграли там или только собираются. А молодых трудно взять из Европы — они должны пройти акклиматизацию. На своём опыте знаю, что такие ребята сложно интегрируются. «Зенит» же покупает и продаёт игроков. «Спартак», к сожалению, немного не так работает, но и не за такие деньги берёт.

Были и хорошие трансферы. Надеюсь, новые ребята помогут команде в борьбе за чемпионство. Барко, Угальде и Бонгонда стали лидерами. Их можно будет продать за хорошие деньги в Европу, если будет интерес», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.