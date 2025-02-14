Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шавло: клубы РПЛ не могут купить серьёзных игроков за € 30–40 млн — такие смотрят в Европу

Шавло: клубы РПЛ не могут купить серьёзных игроков за € 30–40 млн — такие смотрят в Европу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о трансферах красно-белых, которые в зимнее трансферное окно приобрели нападающих Ливая Гарсию и Пабло Солари и вратаря Илью Помазуна.

«Если руководство команды считает, что надо купить игроков, то это их решение. Моё мнение, что без еврокубков должно быть четыре-пять серьёзных иностранцев. Но мы не можем покупать за € 30-40 млн игроков, которые как раз и считаются серьёзными. Такие смотрят в Европу. Мы можем купить футболистов, которые уже поиграли там или только собираются. А молодых трудно взять из Европы — они должны пройти акклиматизацию. На своём опыте знаю, что такие ребята сложно интегрируются. «Зенит» же покупает и продаёт игроков. «Спартак», к сожалению, немного не так работает, но и не за такие деньги берёт.

Были и хорошие трансферы. Надеюсь, новые ребята помогут команде в борьбе за чемпионство. Барко, Угальде и Бонгонда стали лидерами. Их можно будет продать за хорошие деньги в Европу, если будет интерес», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Шавло: для Станковича было важнее проверить резерв «Спартака» с «Зенитом», чем победить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android