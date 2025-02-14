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«Бавария» объявила о продлении контракта с Мусиалой

«Бавария» объявила о продлении контракта с Мусиалой
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Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте объявила о пролонгации контракта с Джамалом Мусиалой. Новое трудовое соглашение сторон рассчитано до 2030 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

Ранее сообщалось, что в переговорах «Баварии» с Мусиалой возникли сложности. Клуб не хотел включать в новый контракт фиксированную сумму отступных, а игрок настаивал на этом.

В нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и шестью результативными передачами. Прошлое трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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