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Сенников: Карпину стоит присмотреться, если будет предложение от «Динамо»

Сенников: Карпину стоит присмотреться, если будет предложение от «Динамо»
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Сенников отреагировал на новости о вероятном интересе московского «Динамо» к тренерской кандидатуре Валерия Карпина, который ныне возглавляет «Ростов» и сборную России.

«Видна хорошая работа Карпина в сборной и клубе. Все стремятся в Москву. Если будет предложение, стоит присмотреться. Но пока рано об этом думать. Если «Динамо» выполнит свои задачи, разговоров о новом тренере не будет. Личка создал хорошую атмосферу в команде, у них есть зрелищный футбол. Не надо делать поспешных выводов. Симпатия к Личке есть ещё со времён «Оренбурга», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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