Колыванов: Зиньковскому нереально выиграть конкуренцию в «Спартаке»

Известный российский специалист Игорь Колыванов высказался о ситуации вокруг полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского. Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в «Крылья Советов».

«В последнее время часто пишут, что Зиньковский куда-то переходит из «Спартака». В «Крыльях» он начал хорошую карьеру, провёл несколько достаточно ровных сезонов. Ему 28 лет — самое время показывать свою состоятельность. В «Спартаке» большая конкуренция — её нереально выиграть. Надо быть на голову выше других.

А приезд новых игроков говорит о том, что Станкович вряд ли будет ставить Антона в стартовый состав, а выходить на пять-десять минут никому не нравится. Если он вернётся в Самару, дай бог, чтобы у него там получилось», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.