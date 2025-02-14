Вратарь «Динамо» Лещук рассказал, где бы хотел провести отпуск

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, где бы хотел провести отпуск. Этой зимой российский вратарь летал в Соединённые Штаты Америки.

— Есть какие-то сформированные желания в плане путешествий? Может, Северный полюс?

— Почти угадал. В идеале хочу следующей зимой съездить в Антарктиду, сейчас как раз активно изучаю это. Посмотрим, как всё пойдет. Пока надо с Африкой разобраться, потом уже займусь декабрьским отпуском. Там всё намного сложнее, нужно всё прилично заранее бронировать, потому что ближе к делу места заканчиваются, — приводит слова Лещука «Матч ТВ».

Лещуку 28 лет, за «Динамо» он выступает с 2018-го. В нынешнем сезоне Игорь провёл 10 матчей во всех турнирах, одну встречу отыграл «на ноль», а также отметился забитым мячом в ворота «Ахмата». По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.