Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Одемвингие: будет приятно посмотреть матч Россия — Нигерия — две дорогие для меня страны

Одемвингие: будет приятно посмотреть матч Россия — Нигерия — две дорогие для меня страны
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рад, что сборная России сыграет с Нигерией. Отметим, что Питер представлял национальную команду Нигерии.

«Слышал новость, что сборные России и Нигерии сыграют друг с другом. Для любой сборной сыграть с Нигерией — хороший спарринг, это всегда интересно. В сборной Нигерии есть очень быстрые и техничные футболисты, которые хорошо играют в контратаке. Физически сильные ребята и в защите, и в нападении, хорошие вратари. Нигерия — сильная команда в плане футбола.

В России тоже всегда много талантов. Правда, давно не видел встречи сборной, не знаю, в каком состоянии команда, но это будет хороший матч. И чисто по-человечески мне приятно будет посмотреть на игру двух дорогих для меня стран. Посмотрим, по телевизору или вживую, я особо вперёд с поездками не заглядываю», — сказал Одемвингие в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Николай Наумов назвал подарком матчи сборной России с Нигерией и Замбией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android