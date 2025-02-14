Одемвингие: будет приятно посмотреть матч Россия — Нигерия — две дорогие для меня страны

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рад, что сборная России сыграет с Нигерией. Отметим, что Питер представлял национальную команду Нигерии.

«Слышал новость, что сборные России и Нигерии сыграют друг с другом. Для любой сборной сыграть с Нигерией — хороший спарринг, это всегда интересно. В сборной Нигерии есть очень быстрые и техничные футболисты, которые хорошо играют в контратаке. Физически сильные ребята и в защите, и в нападении, хорошие вратари. Нигерия — сильная команда в плане футбола.

В России тоже всегда много талантов. Правда, давно не видел встречи сборной, не знаю, в каком состоянии команда, но это будет хороший матч. И чисто по-человечески мне приятно будет посмотреть на игру двух дорогих для меня стран. Посмотрим, по телевизору или вживую, я особо вперёд с поездками не заглядываю», — сказал Одемвингие в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.