Президент ЦСКА Гинер — о еврокубках: верю, что РФС очень плотно этим занимается

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер отвел на вопрос, верит ли он в скорое возвращение российских клубов в международные турниры.

«Верю, что РФС очень плотно этим занимается. А верить в возвращение… Мне у кого пойти спросить? У Чеферина или Инфантино? Или у европейских и американских политиков? Вы скажите, я пойду, спрошу.

Что надо сделать, чтобы везде играли, как израильтяне, и нас не будут дисквалифицировать, и всё будет здорово? Вы задаёте вопрос, на который весь мир не может ответить», — приводит слова Гинера Sport24.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой.