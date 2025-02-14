«Зенит» — «Урал»: петербуржцы сравняли счёт в начале второго тайма
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Сегодня, 14 февраля, проходит товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и «Уралом». Команды играют в эти минуты на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
14 февраля 2025, пятница. 14:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 1
Урал
Екатеринбург, Россия
0:1 Кузнецов – 40' 1:1 Мостовой – 52' 2:1 Глушенков – 68' 3:1 Мостовой – 84'
«Зенит» сравнял счёт на 52-й минуте игры (1:1). Автором гола стал полузащитник Андрей Мостовой.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).
«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, отставая от лидирующей «Балтики» на восемь очков.
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