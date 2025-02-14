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«Реально зверюга!» Андреев оценил новичка «Спартака»

«Реально зверюга!» Андреев оценил новичка «Спартака»
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о новичке «Спартака» Пабло Солари. 23-летний аргентинский вингер перебрался в РПЛ этой зимой из «Ривер Плейт». Андреев высоко оценил нового футболиста красно-белых и выделил его сильные стороны — умение атаковать, навык обыгрыша и смелость в индивидуальных действиях.

«Могу сказать, что в РПЛ приехал топ-игрок, Солари очень хорош. Он реально зверюга, я много матчей смотрел с его участием — уверен, он сто процентов усилит «Спартак». Солари хорош в атаке, не боится идти в обыгрыш, спокойно может пойти на трёх-четырёх игроков соперника. Футболист реально классный. Уверен, если с адаптацией не будет проблем, то вдвоём с Барко они будут разрывать РПЛ», — приводит слова Дмитрия Андреева интернет-портал «РБ Спорт».

«Спартак» объявил о переходе Солари из «Ривер Плейт» 11 февраля. Контракт 23-летнего нападающего с красно-белыми рассчитан сроком на 4,5 года. Футболист будет выступать под седьмым номером. Ранее в СМИ появилась информация, что сумма сделки составит € 12 млн, из которых € 10 млн — фактическая плата, а € 2 млн — возможные бонусы за достижения Солари в России.

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