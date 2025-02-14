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Экс-форвард «Урала» Юшин рассказал о своём переходе в «Торпедо»

Экс-форвард «Урала» Юшин рассказал о своём переходе в «Торпедо»
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Бывший нападающий екатеринбургского «Урала» Александр Юшин рассказал о своём переходе в московское «Торпедо».

— «Торпедо» — клуб с большим именем, историей, который действительно знают все. Поэтому, когда поступило предложение, я рассмотрел его, пообщался с главным тренером и принял решение, что я хочу выступать в этом легендарном клубе.

— Как проходит ваша адаптация? Как коллектив?
— Прекрасно. Коллектив, тренерский штаб, руководство и весь персонал отличные. Меня приняли очень здорово. Помогают влиться. Осталось только наладить взаимопонимание на поле — и в бой! — приводит слова Юшина сайт Первой лиги.

Форвард является лучшим бомбардиром первой части этого сезона Мелбет Первой лиги. В 19 матчах чемпионата нападающий забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юшина в € 1 млн. Ранее футболист выступал за «Нефтехимик», белорусскую «Белшину», «Калугу», «Урал» и ряд других клубов из низших российских дивизионов.

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