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Лещук обозначил, на что может претендовать «Динамо» в этом сезоне

Лещук обозначил, на что может претендовать «Динамо» в этом сезоне
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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос о том, за что может бороться команда Марцела Лички в нынешнем сезоне. По мнению Лещука, бело-голубым по силам бороться за чемпионский титул.

— Как ты видишь ближайшие полгода для «Динамо»? За что может бороться текущая команда?
— Хочу, чтобы мы взяли Кубок России и снова навязали борьбу за первое место вплоть до последнего тура. Понятное дело, что идеальная картина — это чемпионство и кубок, об этом всём мы мечтаем. Но как минимум навязать борьбу за чемпионство хочется, да и кубок тоже при этом не отпускать. Думаю, что всё это вполне реально, — приводит слова Лещука «Матч ТВ».

Лещуку 28 лет, за «Динамо» он выступает с 2018-го. В нынешнем сезоне Игорь провёл 10 матчей во всех турнирах, одну встречу отыграл «на ноль», а также отметился забитым мячом в ворота «Ахмата». По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

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