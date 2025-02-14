Мареска: «Челси» не готов участвовать в четырёх турнирах одновременно

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что лондонский клуб не готов к участию в четырёх турнирах одновременно. 8 февраля «аристократы» вылетели из Кубка Англии, проиграв «Брайтону» в матче 1/16 финала (1:2). Ещё раньше «Челси» вылетел из Кубка лиги. Теперь у лондонцев остаётся два открытых турнира — АПЛ и Лига конференций.

«В данный момент «Челси» не готов принимать участие в четырёх соревнованиях [одновременно]. Наша цель, наш долг — привести клуб к участию или даже победе в четырёх турнирах, но в данный момент мы не готовы к этому. Уверен ли я, что это произойдёт? Абсолютно точно, в ближайшие годы», — приводит слова Энцо Марески журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.