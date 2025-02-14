Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мареска: «Челси» не готов участвовать в четырёх турнирах одновременно

Мареска: «Челси» не готов участвовать в четырёх турнирах одновременно
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что лондонский клуб не готов к участию в четырёх турнирах одновременно. 8 февраля «аристократы» вылетели из Кубка Англии, проиграв «Брайтону» в матче 1/16 финала (1:2). Ещё раньше «Челси» вылетел из Кубка лиги. Теперь у лондонцев остаётся два открытых турнира — АПЛ и Лига конференций.

«В данный момент «Челси» не готов принимать участие в четырёх соревнованиях [одновременно]. Наша цель, наш долг — привести клуб к участию или даже победе в четырёх турнирах, но в данный момент мы не готовы к этому. Уверен ли я, что это произойдёт? Абсолютно точно, в ближайшие годы», — приводит слова Энцо Марески журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Материалы по теме
В АПЛ только «Челси» играет с «пустыми» футболками. Почему клуб до сих пор без спонсора?
В АПЛ только «Челси» играет с «пустыми» футболками. Почему клуб до сих пор без спонсора?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android