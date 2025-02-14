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Дидье Дешам объяснил, почему решил покинуть сборную Франции в 2026 году

Дидье Дешам объяснил, почему решил покинуть сборную Франции в 2026 году
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему принял решение покинуть национальную команду в 2026 году.

«В моём сознании было ясно, что чемпионат мира 2026 года будет крайним сроком. Для меня это ничего не меняет: я сохраняю цели, которые поставил перед собой в марте, — квалификацию (выход в «Финал четырёх» Лиги наций. — Прим. «Чемпионата») и затем цель поехать на чемпионат мира, с той же решимостью и той же энергией. Я не устал и не выдохся, но чувствую, что отработал своё время. Всё хорошее заканчивается. И сборная Франции — это очень хорошо, потому что она представляет собой 25 лет моей профессиональной жизни, если сложить две мои жизни вместе. Это очень много лет...» — приводит слова Дешама AS.

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