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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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«Зенит» — «Урал»: Глушенков вывел петербуржцев вперёд

«Зенит» — «Урал»: Глушенков вывел петербуржцев вперёд
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Сегодня, 14 февраля, проходит товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и «Уралом». Команды играют в эти минуты на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ).

На 68-й минуте матча «Зенит» вышел вперёд (2:1). Забитым мячом отметился нападающий Максим Глушенков. Мамин сделал передачу на Мостового, тот откатил под удар Глушенкову, который в касание с 22 метров результативно пробил в ближний угол.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
14 февраля 2025, пятница. 14:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 1
Урал
Екатеринбург, Россия
0:1 Кузнецов – 40'     1:1 Мостовой – 52'     2:1 Глушенков – 68'     3:1 Мостовой – 84'    

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, отставая от лидирующей «Балтики» на восемь очков.

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