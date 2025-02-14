«Зенит» — «Урал»: Глушенков вывел петербуржцев вперёд

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Сегодня, 14 февраля, проходит товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и «Уралом». Команды играют в эти минуты на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ).

На 68-й минуте матча «Зенит» вышел вперёд (2:1). Забитым мячом отметился нападающий Максим Глушенков. Мамин сделал передачу на Мостового, тот откатил под удар Глушенкову, который в касание с 22 метров результативно пробил в ближний угол.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, отставая от лидирующей «Балтики» на восемь очков.