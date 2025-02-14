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Питер Одемвингие: матч с Нигерией — хорошая причина, чтобы приехать в Россию

Питер Одемвингие: матч с Нигерией — хорошая причина, чтобы приехать в Россию
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Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвинге отреагировал на новость, что в 2025 году состоится товарищеский матч сборных России и Нигерии.

«Матч сборных России и Нигерии — исторический для обеих стран. Очень интересный для меня. С удовольствием посмотрю на цвета этих стран рядом друг с другом на одном поле. Многие нигерийцы играли в России, все позитивно отзываются о ней, несмотря на проблемы. Все с удовольствием и юмором вспоминают проведённое время. Это две большие страны и в футболе, и в мире. Надеюсь, буду в России. Может быть, матч — хорошая причина, чтобы оказаться там», — сказал Одемвингие в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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