Форвард «Торпедо» Юшин высказался о конкуренции в Первой лиге

Нападающий московского «Торпедо» Александр Юшин высказался о конкуренции в Первой лиге, а также о её влиянии на развитие молодых футболистов.

– Как вы оцениваете уровень конкуренции в Мелбет Первой лиге? По сравнению с теми лигами, в которых вы выступали?

– Сейчас футбол выравнялся. Особенно это заметно в Первой лиге. Играешь с командами из Премьер-Лиги и находишься с ними плюс-минус наравне при определённых условиях. Конкуренция хорошая. Сейчас много достойных команд, которые хотят выйти в РПЛ, имея хорошие стадионы. У нас также строится свой современный стадион. В такой конкуренции очень хорошо находиться. Когда есть с кем играть, против кого играть и показывать себя — это очень здорово.

– Как вы думаете, эта конкуренция помогает развиваться молодым футболистам или способствует тому, чтобы на поле выходили более опытные игроки?

– Молодёжь надо подпускать и развивать в любом случае. В европейских чемпионатах вы и сами знаете, как молодёжь развивают. Нам есть куда стремиться. Такая лига, как ФНЛ, для молодых однозначно идёт на пользу и способствует росту. Главное — как игроки относятся к себе и чего они хотят добиться, — приводит слова Юшина сайт Первой лиги.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», которая заработала 45 очков.