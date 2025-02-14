Дркушич: Россию в 2025 году вернут в еврокубки

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич поделился мыслями о возвращении российских клубов в еврокубковые турниры. Словенский футболист уверен, что камбэк россиян на международную арену состоится уже в 2025 году.

«Возможно, уже в 2025 году Россию вернут в еврокубки — я в это верю и думаю, что так и произойдёт. Надеюсь, это произойдёт как можно быстрее — хочется играть в Лиге чемпионов», — приводит слова Дркушича интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре 2024 года подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). В 2025 году уже точно состоятся встречи с Беларусью, Нигерией и Замбией.