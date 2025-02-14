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Тренер сборной Франции Дешам прокомментировал слухи о конфликте с Килианом Мбаппе

Тренер сборной Франции Дешам прокомментировал слухи о конфликте с Килианом Мбаппе
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слухи о своём конфликте с нападающим «Реала» Килианом Мбаппе.

«Пресса считает, что отношения с Мбаппе разрушились? В вашу защиту — у вас нет данных, а когда они у вас есть, они не обязательно верны. Под заголовком «источник, близкий к игроку» вас могут направить в совершенно неправильную сторону. То, что произошло, — это то, что произошло. Килиан это знает, и я продолжал с ним общаться. Больше не о чем говорить», — приводит слова Дешама AS.

Напомним, Мбаппе не вызывался в сборную в октябре и ноябре. Сообщалось, что между игроком и Дешамом есть разногласия.

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