«Зенит» — «Урал»: Мостовой оформил дубль — 3:1

Сегодня, 14 февраля, проходит товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и «Уралом». Команды играют в эти минуты на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ).

«Зенит» забил свой третий гол на 84-й минуте игры (3:1). Его автором стал Андрей Мостовой, который оформил дубль. Ассистировал ему Максим Глушенков.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, отставая от лидирующей «Балтики» на восемь очков.