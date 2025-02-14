«Зенит» уверенно обыграл «Урал» благодаря голам Мостового и Глушенкова

Сегодня, 14 февраля, состоялся товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и «Уралом». Команды встретились на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Игра завершилась уверенной победой санкт-петербургского клуба со счётом 3:1.

Счёт в матче на 40-й минуте открыл «Урал», гол забил Даниил Кузнецов. «Зенит» ушёл на перерыв в статусе отстающего. Но уже в начале второго тайма, на 52-й минуте, Андрей Мостовой сравнял счёт. На 68-й минуте Максим Глушенков вывел сине-бело-голубых вперёд. А на 84-й минуте всё тот же Мостовой поставил точку в матче, забив третий гол своей команды. Финальный свисток арбитра зафиксировал триумф «Зенита».

«Зенит» занимает в таблице РПЛ второе место, уступая лидирующему «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. «Урал» идёт на третьем месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, отставая от лидирующей «Балтики» на восемь очков.