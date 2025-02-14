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Нападающий «Краснодара» Кордоба: приятно, что Пьянич считает меня лучшим игроком РПЛ

Нападающий «Краснодара» Кордоба: приятно, что Пьянич считает меня лучшим игроком РПЛ
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Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал высказывание полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича, который назвал форварда «быков» лучшим игроком Российской Премьер-Лиги. В текущем сезоне в РПЛ Джон Кордоба провёл за клуб 14 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить Миралема за такие слова, мне это приятно. Что говорить о Пьяниче, у него высокие качество игры и уровень, поэтому он играл в известных клубах, всем это известно. Чувствую ли я себя лучшим игроком РПЛ? Я работаю над тем, чтобы быть хорошим игроком», — приводит слова Кордобы ТАСС.

Миралем Пьянич присоединился к ЦСКА в минувшем сентябре. За этот период он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года и может быть продлено ещё на год.

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