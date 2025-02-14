Экс-футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин оценил новых соперников сборной России. Накануне было объявлено, что национальная команда в 2025 году точно встретится со сборными Нигерии, Замбии и Беларуси. Алдонин охарактеризовал каждую из этих команд, а также оценил общий уровень предстоящих соперников.

«Нигерия – это такая сборная, которая не нуждается в представлении. Футболисты этой команды всегда выступали в европейских клубах. Это одна из сильнейших африканских команд, поэтому соперник неплохой для нас. Что касается Беларуси, то в Минске будет непросто у неё выиграть. Если говорить о Замбии, даже не знаю, какое место она сейчас занимает на своём континенте. Но африканцы все атлетичные. Может быть, они не такие дисциплинированные и тактически не всегда играют грамотно, но что касается физической силы, то с этим у них всегда был порядок. Если оценивать уровень соперников в целом, то он неплохой», — приводит слова Алдонина «Евро-футбол.ру».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре 2024 года подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).