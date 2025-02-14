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Владислав Тороп поделился воспоминаниями о первой тренировке с Игорем Акинфеевым

Владислав Тороп поделился воспоминаниями о первой тренировке с Игорем Акинфеевым
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Голкипер ЦСКА Владислав Тороп поделился воспоминаниями о первой совместной тренировке с ветераном армейского клуба Игорем Акинфеевым. 21-летний вратарь признался, что очень сильно переживал и не мог поверить в то, что он находится в основной команде ЦСКА.

«Очень хорошо помню нашу первую тренировку [с Акинфеевым]. Мне было 15 лет, как раз общались с Игорем, со всем тренерским штабом, с Сергеем Ивановичем Овчинниковым. Очень тёплые воспоминания. Очень сильно переживал и, честно говоря, не верил, что я здесь нахожусь», – приводит слова Торопа интернет-портал Metaratings.

Напомним, Тороп дебютировал за армейцев в возрасте 17 лет. С тех пор он провёл за основную команду 36 матчей.

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