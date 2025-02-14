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Непомнящий: Замбия и Нигерия — приличные соперники для сборной России

Непомнящий: Замбия и Нигерия — приличные соперники для сборной России
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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился мнением о будущих соперниках российской национальной команды в лице Замбии и Нигерии.

«Сборная Нигерии — это уровень по меньшей мере Камеруна. Одна из ведущих африканских сборных. Сборная Замбии, конечно, ниже уровнем. Но от африканских сборных всегда неизвестно чего ждать. Мне кажется, что Замбия и Нигерия — приличные соперники для сборной России.

Сборная Замбии где-то близко-близко со сборной Сирии. Несговорчивая команда — это точно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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