Анчелотти: интерес к Винисиусу из Саудовской Аравии? Я устал от этой темы!

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил об усталости отвечать на вопросы об интересе клубов из Саудовской Аравии к крайнему нападающему «сливочных» Винисиусу Жуниору.

«Я устал от этой темы, но она меня не беспокоит. Вижу его [Винисиуса] счастливым и радуюсь этому. Здесь [в «Реале»] эта тема не обсуждается, он тоже об этом не говорит. Винисиус стремится прогрессировать. Думаю, он продолжит преуспевать», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Ранее в СМИ появлялась информация, что грядущим летом саудовские клубы предпримут новую попытку приобрести бразильского футболиста. Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года.

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