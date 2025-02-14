Анчелотти: интерес к Винисиусу из Саудовской Аравии? Я устал от этой темы!

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил об усталости отвечать на вопросы об интересе клубов из Саудовской Аравии к крайнему нападающему «сливочных» Винисиусу Жуниору.
«Я устал от этой темы, но она меня не беспокоит. Вижу его [Винисиуса] счастливым и радуюсь этому. Здесь [в «Реале»] эта тема не обсуждается, он тоже об этом не говорит. Винисиус стремится прогрессировать. Думаю, он продолжит преуспевать», — приводит слова Анчелотти Sport.es.
Ранее в СМИ появлялась информация, что грядущим летом саудовские клубы предпримут новую попытку приобрести бразильского футболиста. Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года.
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