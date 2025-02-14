«Барселона» не заинтересована в Неймаре, но игрок может перейти в «Интер Майами» — Хайа

33-летний нападающий Неймар планировал присоединиться к «Интер Майами» после ухода из «Аль-Хиляля» в минувшем январе, однако помешали бюрократические нюансы, из-за которых бразильский футболист подписал контракт с «Сантосом». Об этом сообщает журналист Хосе Альварес Хайа в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Интер Майами» по-прежнему заинтересован в подписании Неймара, особенно с учётом того, что в 2026 году в США пройдут матчи чемпионата мира.

Ранее в СМИ появлялись сведения о желании 33-летнего нападающего вернуться в «Барселону», однако каталонский клуб имеет другие приоритеты на текущий момент и не рассматривает вариант с трансфером Неймара.

Действующее трудовое соглашение футболиста с «Сантосом» рассчитано до лета 2025 года.

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