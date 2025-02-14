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Юрий Горшков рассказал, какие впечатления произвёл новичок «Зенита» Луис Энрике

Юрий Горшков рассказал, какие впечатления произвёл новичок «Зенита» Луис Энрике
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Защитник «Зенита» Юрий Горшков ответил на вопрос о впечатлениях от новоиспечённого нападающего команды Луиса Энрике.

«Луис Энрике произвёл отличное впечатление. Очень сильный физически парень, быстрый, у него поставленный удар. По тренировкам понятно, почему он играет за сборную Бразилии. Раз его на родине назвали «королём Бразилии», значит, он действительно заслужил, — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Луиса Энрике из «Ботафого» 20 января. Контракт 24-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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