«Реал» не ведёт переговоры с Винисиусом о продлении его контракта — El Chiringuito

Мадридский «Реал» не находится в переговорах с крайним нападающим Винисиусом Жуниором о продлении его контракта. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, «Королевский клуб» не намерен разговаривать о пролонгации трудового соглашения с 24-летним футболистом до лета 2026 года.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что Винисиус отклонил первую версию нового контракта, предложенного «Реалом». Подчёркивалось, что «Реал» инициировал переговорный процесс о новом трудовом соглашении бразильского вингера по причине растущего интереса к нему со стороны клубов из Саудовской Аравии. Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года.

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