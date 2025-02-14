Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» не ведёт переговоры с Винисиусом о продлении его контракта — El Chiringuito

«Реал» не ведёт переговоры с Винисиусом о продлении его контракта — El Chiringuito
Комментарии

Мадридский «Реал» не находится в переговорах с крайним нападающим Винисиусом Жуниором о продлении его контракта. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, «Королевский клуб» не намерен разговаривать о пролонгации трудового соглашения с 24-летним футболистом до лета 2026 года.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что Винисиус отклонил первую версию нового контракта, предложенного «Реалом». Подчёркивалось, что «Реал» инициировал переговорный процесс о новом трудовом соглашении бразильского вингера по причине растущего интереса к нему со стороны клубов из Саудовской Аравии. Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года.

Винисиус Жуниор Подробнее
Материалы по теме
Анчелотти: интерес к Винисиусу из Саудовской Аравии? Я устал от этой темы!

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android