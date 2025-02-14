Сергей Семак: Вендел покинул расположение «Зенита» на сборах по семейным обстоятельствам

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что хавбек Вендел покинул расположение сине-бело-голубых и вернулся на родину по семейным обстоятельствам.

— Мы знаем, что вы отпустили Вендела на родину по личным обстоятельствам. Поддерживаете ли вы сейчас с ним контакт и всё ли с ним в порядке?

— Да, мы разрешили Венделу по семейным обстоятельствам улететь, потому что до лета такой возможности уже не будет. Сейчас — оптимальное время для того, чтобы он решил те вопросы, которые у него есть, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее стало известно, что Вендел будет выступать за сине-бело-голубых только до конца сезона-2024/2025, после чего перейдёт в «Ботафого» из Бразилии.

1 марта «Зенит» сыграет с московским ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.