«МЮ» и «Арсенал» заинтересованы в 17-летнем таланте из Португалии — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» проявляют интерес к 17-летнему атакующему полузащитнику «Порту» Родригу Море. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, контракт португальского футболиста предусматривает отступные в размере £ 55 млн (€ 66 млн), при этом подчёркивается, что до 2027 года они могут вырасти до £ 70 млн (€ 84 млн).

В нынешнем сезоне Мора принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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