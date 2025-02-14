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Непомнящий: у «Динамо» нет стержня — какая-то мягкая игрушка

Непомнящий: у «Динамо» нет стержня — какая-то мягкая игрушка
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Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о московском «Динамо».

«В теорию заговора с Личкой и «Динамо» я априори не верю. В прошлом сезоне им много чего не хватило. Но главное: мне кажется, что в «Динамо» нет стержня. Какая-то мягкая игрушка — не умеют бороться. Также они никак не могут укомплектовать оборону. Но это точно не заговор против Лички.

Придраться всегда можно к чему-то. Я всегда на стороне тренера. У Лички есть проблемы с комплектованием состава. Так же, как у ЦСКА. Мне кажется, что «Динамо» не хватает характера. Качество игроков у них приличное, кроме обороны. Но это опять субъективное мнение. Я ничего против Лички не имею», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

15 февраля «Динамо» сыграет товарищеский матч с московским «Локомотивом».

Турнирная таблица РПЛ
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