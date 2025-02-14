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Семак: Энрике и Нино пропустили товарищеский матч «Зенита» с «Уралом» из-за повреждений

Семак: Энрике и Нино пропустили товарищеский матч «Зенита» с «Уралом» из-за повреждений
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что вингер Луис Энрике да Силва и защитник Нино пропустили товарищеский матч с екатеринбургским «Уралом» (3:1) из-за микротравм. Игра прошла на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
14 февраля 2025, пятница. 14:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 1
Урал
Екатеринбург, Россия
0:1 Кузнецов – 40'     1:1 Мостовой – 52'     2:1 Глушенков – 68'     3:1 Мостовой – 84'    

— Сергей Богданович, уверенная победа над «Уралом». Какие у вас впечатления после матча?
— Очень плохой первый тайм, низкий по уровню и по качеству. Второй тайм гораздо лучше, было много моментов. Заслуженно победили, хорошие мячи забили, но игру, как я уже сказал, можно разделить: первый тайм плохой, а второй — гораздо лучше.

— Луис Энрике и Нино остались сегодня вне заявки. Как вы оцените их состояние?
— У Луиса Энрике и Нино микроповреждения, но они несерьёзные. Надеюсь, что много они не пропустят, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

1 марта «Зенит» сыграет с московским ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

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