Семак: Энрике и Нино пропустили товарищеский матч «Зенита» с «Уралом» из-за повреждений

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что вингер Луис Энрике да Силва и защитник Нино пропустили товарищеский матч с екатеринбургским «Уралом» (3:1) из-за микротравм. Игра прошла на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

— Сергей Богданович, уверенная победа над «Уралом». Какие у вас впечатления после матча?

— Очень плохой первый тайм, низкий по уровню и по качеству. Второй тайм гораздо лучше, было много моментов. Заслуженно победили, хорошие мячи забили, но игру, как я уже сказал, можно разделить: первый тайм плохой, а второй — гораздо лучше.

— Луис Энрике и Нино остались сегодня вне заявки. Как вы оцените их состояние?

— У Луиса Энрике и Нино микроповреждения, но они несерьёзные. Надеюсь, что много они не пропустят, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

1 марта «Зенит» сыграет с московским ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.