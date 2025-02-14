Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак оценил дебют Мимовича в товарищеском матче с «Уралом»

Тренер «Зенита» Семак оценил дебют Мимовича в товарищеском матче с «Уралом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил дебют правого защитника сборной Сербии Огнена Мимовича за сине-бело-голубых в товарищеском матче с екатеринбургским «Уралом» (3:1). Игра прошла на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
14 февраля 2025, пятница. 14:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 1
Урал
Екатеринбург, Россия
0:1 Кузнецов – 40'     1:1 Мостовой – 52'     2:1 Глушенков – 68'     3:1 Мостовой – 84'    

— Как оцените дебют Огнена Мимовича и в целом его первые дни в составе «Зенита»?
— Конечно же, ему нужно втянуться, понять, какие требования будут, и что он должен делать на футбольном поле. Мы знаем его сильные стороны — хорошая скорость, он крепкий в единоборствах. Будем работать, надеюсь, что Огнен будет прибавлять и конкурировать за место в составе.

— И по традиции поделитесь, пожалуйста, дальнейшими планами команды.
— Команда отдохнёт три дня, а потом начнётся наш третий сбор, который мы проведём здесь же, в Абу-Даби. Уже после него мы вернёмся в Петербург непосредственно перед официальным матчем с ЦСКА, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

1 марта «Зенит» сыграет с московским ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Материалы по теме
Сергей Семак: Вендел покинул расположение «Зенита» на сборах по семейным обстоятельствам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android