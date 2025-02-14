Тренер «Зенита» Семак оценил дебют Мимовича в товарищеском матче с «Уралом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил дебют правого защитника сборной Сербии Огнена Мимовича за сине-бело-голубых в товарищеском матче с екатеринбургским «Уралом» (3:1). Игра прошла на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

— Как оцените дебют Огнена Мимовича и в целом его первые дни в составе «Зенита»?

— Конечно же, ему нужно втянуться, понять, какие требования будут, и что он должен делать на футбольном поле. Мы знаем его сильные стороны — хорошая скорость, он крепкий в единоборствах. Будем работать, надеюсь, что Огнен будет прибавлять и конкурировать за место в составе.

— И по традиции поделитесь, пожалуйста, дальнейшими планами команды.

— Команда отдохнёт три дня, а потом начнётся наш третий сбор, который мы проведём здесь же, в Абу-Даби. Уже после него мы вернёмся в Петербург непосредственно перед официальным матчем с ЦСКА, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

1 марта «Зенит» сыграет с московским ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.