«Трабзонспор» предложил «Краснодару» более € 10 млн за трансфер Сперцяна — Taka Gazete

«Трабзонспор» сделал предложение «Краснодару» о трансфере 24-летнего атакующего полузащитника Эдуарда Сперцяна в размере € 10 млн. Об этом сообщает Taka Gazete.

По информации источника, «быки» приняли данное предложение. Также турецкий клуб намеревался удвоить заработную плату футболиста.

Однако Сперцян отказался от перехода в «Трабзонспор» после общения с Федерацией футбола Армении и исполняющим обязанности главного тренера национальной команды Суреном Чахаляном. Как сообщает источник, Чахалян отметил, что в случае перехода армянского футболиста в турецкую команду он рискует столкнуться с негативной реакцией в матчах местного чемпионата.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: