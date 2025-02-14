Тренер «Зенита» Тимощук объяснил проблемы команды в этом сезоне

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос о проблемах сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

«Когда ты выигрываешь шесть титулов подряд, но не сильно обновляешь состав, то это накладывает отпечаток, всё проходит тяжело. Но мы многими довольны, нам нужно укрепиться.

Задачу чемпионства никто не снимал. Мы плохо провели концовку прошлого года, потеряли очки с самарскими командами. Вся борьба в чемпионате впереди. Концовка прошлого сезона была эмоциональной, что привело к тому, что мы допустили текущее развитие событий. Однако весной мы вернёмся более сильными, более крепкими. Борьба впереди», — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 39 очков и на текущий момент занимают второе место после «Краснодара», который также заработал 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата России «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Игра состоится 1 марта и начнётся в 16:30 мск.

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