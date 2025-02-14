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Дюков: может ли сборная России получить уайлд-кард на ЧМ? Теоретически возможно всё

Дюков: может ли сборная России получить уайлд-кард на ЧМ? Теоретически возможно всё
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков допустил, что национальная команда России может получить приглашение участвовать в чемпионате мира 2026 года.

«Может ли сборная России получить уайлд-кард на ЧМ в Америке при Трампе? Теоретически возможно всё», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

Отметим, чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Привычный формат турнира будет изменён: национальные команды будут разделены на 12 групп по четыре сборные, где каждая сыграет по три матча на групповом этапе. Две лучшие команды из каждой группы и восемь лучших третьих мест выйдут в стадию плей-офф.

Основная часть матчей состоится в США, где пройдут 60 из 80 игр, включая все стадии с 1/4 финала и далее. В Канаде и Мексике будут проведены по 10 матчей.

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