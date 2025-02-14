Сумма отступных за Мусиалу снизится со € 175 млн до € 100 млн летом 2029 года — Хау

Сумма отступных за атакующего полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу составляет € 175 млн по новому контракту, рассчитанному до 2030 года. Об этом сообщает журналист Керри Хау в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, летом 2029 года данная сумма будет сокращена до € 100 млн.

Мюнхенский клуб объявил о пролонгации трудового соглашения с 21-летним футболистом сегодня, 14 февраля.

В нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и шестью результативными передачами. Прошлое трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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