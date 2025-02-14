Аморим выстроил менее доверительные отношения с игроками «МЮ», чем тен Хаг — MEN

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим старается сохранять профессиональную дистанцию с футболистами команды. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, португальский специалист выстроил менее доверительные отношения с игроками «красных дьяволов», чем предыдущий тренер Эрик тен Хаг. Подчёркивается, что Аморим не сближается с большинством футболистов из-за осознания того, что летом часть из них может покинуть клуб. При этом 40-летний специалист лучше всего общается с соотечественниками Бруну Фернандешем и Диогу Дало.

Отмечается, что тен Хаг имел более доверительные отношения с бывшими футболистами «Аякса», перешедшими в «Манчестер Юнайтед», а также с молодыми игроками манкунианцев, такими как Алехандро Гарначо и Кобби Майну.

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