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Тренер «МЮ» Аморим — о возможном чемпионстве в АПЛ к 2028 году: мы можем всё изменить

Тренер «МЮ» Аморим — о возможном чемпионстве в АПЛ к 2028 году: мы можем всё изменить
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что «красные» нацелены на победу в английской Премьер-лиге.

— Реально ли «Манчестер Юнайтед» завоевать титул к 2028 году?
— Мы говорили об этом, когда я возглавил клуб. Мы нацелены на победу в АПЛ с самого первого дня. Мы можем всё изменить в течение нескольких лет.

Но я не знаю точно, сколько это займёт времени. На данный момент мы находимся в трудном положении, однако нам нужно сосредоточиться на маленьких шагах», — приводит слова Аморима Sky Sports.

После 24 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. В следующем туре подопечные Рубена Аморима сыграют с «Брайтоном». Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 57 очков.

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