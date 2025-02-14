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Шавло: в «Спартаке» освободили места под иностранцев, но важно не переборщить с ними

Шавло: в «Спартаке» освободили места под иностранцев, но важно не переборщить с ними
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о составе красно-белых в текущем сезоне чемпионата России.

«Спортивный директор выполняет свою работу. У него была задача продать или отдать игроков в аренду, что и сделали. К сожалению, некоторых отдали бесплатно. Это не очень хорошо, но освободили места под иностранцев.

Однако главное не переборщить с ними. Футболисты, которые будут сидеть в запасе, не будут довольными, а это скажется на климате в команде. Надо найти оптимальный состав, чтобы российские игроки тоже были задействованы. Это нелёгкая задача.

На последнем сборе Станкович определится с составом. Думаю, он уже сделал выводы, но главное не допустить ошибку с российскими игроками. Надо показать молодёжи, что их готовы принять. Им надо дать возможность играть, а то может быть тенденция, что игроки молодёжки не будут верить, что будет шанс заиграть.

Видим, что происходит в Питере. Не надо допустить, чтобы такое случилось у нас — чтобы академия «Спартака» работала на выхлоп в другие команды. Это не совсем хорошо», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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