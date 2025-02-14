Тренер «Монако» сообщил, что Головин пропустит матчи с «Нантом» и «Бенфикой»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер сообщил, что российский полузащитник команды Александр Головин пропустит ближайшие матчи монегасков из-за травмы приводящей мышцы. Об этом информирует Get French Football News.

Подчёркивается, что 28-летний футболист пропустит игру 22-го тура французского чемпионата с «Нантом», которая состоится 15 февраля, а также ответную встречу Лиги чемпионов с «Бенфикой» (18 февраля).

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме Фото Александр Головин опубликовал забавный мем на День влюблённых

Российские футболисты за рубежом: