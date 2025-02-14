«Рубин» проиграл сборной КНДР в товарищеском матче со счётом 1:4

Завершился товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и сборная КНДР. Национальная команда Северной Кореи разгромила «Рубин» со счётом 4:1.

Единственный гол в составе «Рубина» забил нападающий Никола Чумич.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 казанский клуб располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. Национальная команда КНДР занимает 115-е место в рейтинге ФИФА.

18 февраля «Рубин» сыграет товарищеский матч с «Сочи», а 22 февраля — с «Оренбургом».

1 марта «Рубин» проведёт встречу с грозненским «Ахматом» в рамках 19-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.