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Рубин — КНДР, результат товарищеского матча, счёт 1:4, 14 февраля 2025 года

«Рубин» проиграл сборной КНДР в товарищеском матче со счётом 1:4
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и сборная КНДР. Национальная команда Северной Кореи разгромила «Рубин» со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
1 : 4
КНДР
КНДР
0:1     0:2     0:3     1:3 Чумич – 78'     1:4    
Удаления: нет / Хан – 14'

Единственный гол в составе «Рубина» забил нападающий Никола Чумич.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 казанский клуб располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. Национальная команда КНДР занимает 115-е место в рейтинге ФИФА.

18 февраля «Рубин» сыграет товарищеский матч с «Сочи», а 22 февраля — с «Оренбургом».

1 марта «Рубин» проведёт встречу с грозненским «Ахматом» в рамках 19-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.

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