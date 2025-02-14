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«Факел» и «Насаф» не выявили победителя в товарищеском матче

«Факел» и «Насаф» не выявили победителя в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались воронежский «Факел» и «Насаф» (Карши, Узбекистан). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Игра закончилась со счётом 0:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Окончен
0 : 0
Насаф
Карши, Узбекистан
Удаления: нет / Сидиков – 55'

На 55-й минуте красную карточку получил полузащитник «Насафа» Жавохир Сидиков.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги воронежский клуб набрал 14 очков и на текущий момент занимает 14-е место. В первом туре после возобновления чемпионата России «Факел» встретится с подмосковными «Химками». Игра состоится 2 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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