«Химки» одержали победу над «Кайратом» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались подмосковные «Химки» и алма-атинский «Кайрат» (Казахстан). Игра прошла на тренировочном поле отеля «Риксос Премиум» в Белеке (Турция). «Химки» обыграли «Кайрат» со счётом 2:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
2 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Фернандес – 16' 2:0 Садыгов – 37'
За «Химки» отличились защитник Даниэль Фернандес и нападающий Илья Садыгов.
После 18 туров РПЛ «Химки» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице. «Кайрат» занял первое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана после завершения сезона.
18 февраля «Химки» сыграют товарищеский матч с «КАМАЗом», а 22 февраля — с «Пари Нижний Новгород».
2 марта «Химки» проведут встречу с воронежским «Факелом» в рамках 19-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.
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