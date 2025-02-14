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Балахнин: Карпину будет легче бороться за титулы с «Динамо», чем с «Ростовом»

Балахнин: Карпину будет легче бороться за титулы с «Динамо», чем с «Ростовом»
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Российский тренер Сергей Балахнин прокомментировал информацию о потенциальном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо». На текущий момент Карпин возглавляет «Ростов».

«Личка пока ещё действующий тренер «Динамо». Никто не знает, как он выступит с командой в этом сезоне. Карпину надо двигаться вперёд, выходить на другой уровень и бороться за титулы. К сожалению, ему их не хватает. С «Динамо» это будет сделать легче, чем с «Ростовом». Если Карпин придёт в «Динамо», с ним перейдут и определённые футболисты. Карпин — авторитетный человек, он может толкнуть «Динамо» вперёд», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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