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Медина в шаге от перехода из «Спартака» в «Ботафого» на правах аренды — Canal do TF

Медина в шаге от перехода из «Спартака» в «Ботафого» на правах аренды — Canal do TF
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«Ботафого» успешно ведёт переговоры о переходе 27-летнего крайнего нападающего «Спартака» Хесуса Медины на правах аренды. Об этом сообщает Canal do TF.

По информации источника, аренда парагвайского футболиста будет рассчитана на год. Также сделка предусматривает возможность выкупа Медины у красно-белых.

Нападающий выступает в составе «Спартака» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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