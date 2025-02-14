«Трабзонспор» не проявлял интерес к Эдуарду Сперцяну — журналист Хачатрян

«Трабзонспор» не был заинтересован в 24-летнем атакующем полузащитнике «Краснодара» и сборной Армении Эдуарде Сперцяне. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, хавбек «быков» также не изъявлял желания перейти в турецкую команду.

Ранее издание Taka Gazete сообщило, что «Краснодар» принял предложение «Трабзонспора» о трансфере Сперцяна на сумму более € 10 млн, однако футболист отказался от перехода после разговора с Федерацией футбола Армении и исполняющим обязанности главного тренера национальной команды Суреном Чахаляном.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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