«Нам будет сложно его удержать». Тренер «Рубина» Рахимов — о Даку

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о возможном уходе из казанского клуба форварда сборной Албании Мирлинда Даку.

«Таких нападающих находить не всегда просто. Он доказывает своей игрой, что способен на многое. И я думаю, что удержать его будет нам сложно, но на сегодня ситуация такая, что мы договорились о том, что он продолжает выступать за «Рубин». До лета он остаётся в команде, а там посмотрим, как будет складываться ситуация», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Даку сыграл за «Рубин» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7 млн.

18 февраля «Рубин» сыграет товарищеский матч с «Сочи», а 22 февраля — с «Оренбургом».

1 марта «Рубин» проведёт встречу с грозненским «Ахматом» в рамках 19-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.