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Рашид Рахимов назвал три фактора, которые должны принести успех «Рубину»

Рашид Рахимов назвал три фактора, которые должны принести успех «Рубину»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, есть ли у его команды шансы конкурировать с топ‑клубами чемпионата России, а также рассказал, что должно помочь достичь успеха. После 18 туров РПЛ «Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

«Если мы говорим об организации игры, её построении, мы можем, наверное, конкурировать. Здесь многое решают эпизоды, индивидуальное мастерство, индивидуальные качества игроков. Здесь бывает, наверное, сложно конкурировать, поэтому в принципе делаем акцент на том, что мы умеем.

У нас должно быть три основных пункта, они для нас основополагающие: командная дисциплина, дух, который у нас должен присутствовать, и мастерство игроков, которое каждый должен внести по максимуму в копилку команды, чтобы уровень был выше.

Мы все профессионалы и должны работать на клуб. Мы должны работать и играть для зрителей. Мотивации очень много. Мы не можем думать о том, что мы нигде. Мы хотим быть выше и, естественно, смотрим наверх. Впереди ещё 12 матчей, это 36 очков. Поэтому мы будем готовиться к каждому матчу очень серьёзно», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

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